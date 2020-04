Angèle au "One World: Together At Home": "la musique est quelque chose qui nous réunit"

C’est ce samedi qu’a lieu le très attendu concert confiné "One World: Together at home". Lancé par la plateforme Global Citizen et la chanteuse Lady Gaga pour soutenir l’OMS et les travailleurs des soins de santé, l’évènement réunira pendant six heures d’innombrables artistes internationaux. Parmi eux, la chanteuse belge, Angèle, qui explique dans cette vidéo pourquoi il était important pour elle de participer à ce concert hors norme.