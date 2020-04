Certains accès de gares limités, d’autres bâtiments totalement fermés

Grandes ou petites, toutes ces gares restent cependant desservies sur la base de l'horaire de Service de trains d'intérêt national, insiste la SNCB. Le voyageur peut acheter son billet via un automate de vente (ou via l'application ou le site internet) et il peut attendre son train sur le quai couvert.



Les grandes gares concernées par une fermeture partielle des bâtiments sont Anvers-Central, Bruxelles-Midi, -Nord et -Central, Charleroi-Sud, Gand-Saint-Pierre, Louvain, Liedekerke Liège-Guillemins et Namur.