Coronavirus: 290 nouveaux décès, le nombre d’hospitalisations continue de baisser

Sur les personnes décédées, près de 200 sont mortes en maison de repos. Par Région, 119 décès ont été recensés en Flandre, 134 en Wallonie et 37 à Bruxelles. Sur les quelque 5.500 décès totaux, 47% sont survenus à l'hôpital et 51% en maison de repos.

Le dépistage dans ces institutions a bien progressé et, depuis le 10 avril, 15.583 tests y ont été réalisés (8.224 sur le personnel et 7.359 sur les résidents). Treize pour cent de ces tests sont positifs pour les membres du personnel et 19% pour les résidents.

Vendredi, 303 nouvelles admissions hospitalières ont été recensées et 387 personnes ont pu quitter l'hôpital. Les soins intensifs restaient bien sollicités avec 1.119 personnes atteintes du Covid-19 y séjournant, une baisse de 21 cas en 24 heures. Plus de 800 personnes étaient sous assistance respiratoire.

Au total, 37.183 cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés: 21.693 cas (58%) en Flandre, 11.207 (30%) en Wallonie, et 3.739 (10%) à Bruxelles.