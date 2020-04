Des chercheurs anversois développent un appareil qui permet d’examiner des patients à distance

Le système est constitué d’une série de stéthoscopes digitalisés qui sont fixés sur le corps du patient et reliés à un ordinateur se trouvant dans le cabinet du personnel médical.

"Outre l’amélioration de la sécurité du personnel, le système nous permet aussi d’être plus rapides et de pouvoir aider davantage de personnes", indique le chef du projet, Jan Steckel. "Par ailleurs, les médecins peuvent consulter ensemble un patient et l’évaluer conjointement. Ils peuvent même comparer les résultats durant une certaine période et évaluer la progression des patients, le tout sans avoir de contact direct avec eux", précise-t-il.

Des tests sont actuellement réalisés au sein de l’Hôpital universitaire d’Anvers. Si tout se déroule comme prévu, ils pourront être déployés lors des prochaines semaines. D’après Jan Steckel, une fois l’étude achevée, le nouveau système pourra être proposé comme une solution en ‘open source’ pour aider les médecins ailleurs dans le monde.