La famille de Kevin De Bruyne a été plusieurs jours malade, "mais je ne sais pas si on a eu le coronavirus"

"Cela a commencé avec mon plus jeune fils (Rome), puis mon fils aîné (Mason Milian) et ensuite ma femme (Michèle)", a expliqué le maître à jouer des Citizens.



"Heureusement, tout cela est terminé. (...) J'avais seulement mal à la gorge mais je me sentais bien en comparaison au reste de ma famille. Je suis content qu'ils se sentent bien désormais."



Kevin De Bruyne et sa famille avaient considéré un retour en Belgique mais ils ont finalement décidé de rester à Manchester durant le confinement. "Nous habitons à Manchester et nous avons nos habitudes ici. Je pense que c'était mieux de rester car, au bout du compte, on est à la maison. Et il est peut-être plus sûr de rester plutôt que de se rapprocher de sa famille et d'être tenté d'aller voir des gens."