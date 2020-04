Le ministre flamand de l’Enseignement suggère de prolonger l’année scolaire

Avec la suspension des cours due à la pandémie du coronavirus, les écoles auront fermé leurs portes durant une période d’au moins 5 semaines. Environ 10% des journées de cours auront ainsi été perdues.

"Le but est désormais de donner un maximum de leçons", estime Ben Weyts. "Normalement, l’année scolaire s’achève le 30 juin. Mais ce serait peut-être une bonne proposition de continuer de donner cours et de faire des évaluations jusqu’à cette date, et de n’organiser qu’après les délibérations et les proclamations", poursuit-il. "La décision revient toutefois aux écoles", précise le ministre.