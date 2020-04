Diminution du nombre de décès et d’hospitalisations ces dernières 24 heures

Parmi les 230 décès (118 en Flandre, 75 en Wallonie et 37 à Bruxelles), 76 ont été rapportés en hôpital et 154 en maisons de repos.

Ces dernières 24 heures, 265 nouvelles hospitalisations ont été dénombrées. Ce chiffre est, lui aussi, en baisse par rapport aux 303 hospitalisations d’hier. Parallèlement, 409 personnes ont pu quitter l'hôpital.



En date de dimanche, 4.871 lits d'hôpital dont 1.081 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés Covid-19. Le nombre total de lits occupés a baissé de 198 unités (dont 38 en soins intensifs) par rapport à la journée précédente. C’est la première fois ce mois-ci que le nombre de patients atteints du virus et hospitalisés passe sous la barre des 5.000.



Le nombre de nouvelles contaminations confirmées ces 24 dernières heures s’élève à 1.313, et porte ainsi le total du nombre de personnes infectées à 38.496. Il s’agit évidemment encore et toujours d’une sous-estimation, puisque de nombreuses personnes ne sont pas testées.

Depuis le début de la pandémie, un total de 5.683 décès ont été rapportés en Belgique, dont 2.926 dans les homes.