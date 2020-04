Bart De Wever réclame d’urgence un plan de sortie de crise

"Le temps presse", souligne le président de la N-VA. "Il est urgent de mettre en place un plan de sortie global pour relancer l'économie en toute sécurité. Le bien-être des prochaines décennies sera décidé dans les prochains mois".

Bart De Wever veut qu'il y ait "une perspective". "Je ne demande pas une date, mais le plus tôt sera le mieux. Nous sommes en retard, d'autres pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche sont beaucoup plus avancés que nous dans leurs plans de sortie de crise".

"Sacrifier la prospérité économique coûtera aussi de nombreuses années de vie en bonne santé", ajoute Bart De Wever. "Rien n'est plus faux que l'opposition entre l'économie et la santé. Nous devons veiller à ce que la réaction à la crise, dans la durée, ne cause pas plus de dégâts que la crise elle-même". C'est un réel danger si vous laissez la peur dominer. Je comprends cela, c'est une crise sans précédent et il y a une peur panique. Mais nous devrons surmonter cette peur. Si nous n’avons pas une forte prospérité, nous ne pourrons pas disposer de soins de santé solides".

Le plan de sortie devra être échelonné, reconnaît De Wever, qui espère plus de clarté vendredi. Mais il sera difficile de rattraper d’autres pays, prévient-il. "Si nous restons dans l'immobilisme, nous allons perdre des parts de marché."