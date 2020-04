Covid-19 : 168 personnes décédées ces 24 dernières heures et 232 nouvelles hospitalisations

Au cours de la conférence de presse, le virologue Steven Van Gucht a aussi montré un nouveau graphique avec un nouveau type de courbes, réalisé par l’université de Hasselt (voir graphique ci-dessous).

La première courbe montre ce qui serait arrivé si nous n'avions pas pris de mesures de confinement le 14 mars et la deuxième ce qui serait arrivé si nous ne les avions pas prolongées le 16 avril. "Nous aurions vu alors une nouvelle forte hausse. C'est la raison pour laquelle nous devons rester vigilants. Pour que la courbe reste aussi plate que possible, nous devons réduire au maximum la circulation du virus. Nous pourrons alors relâcher les mesures avec plus de garantie. Nous devrons rester vigilants, nous pouvons le faire en réalisant un grand nombre de tests, en pistant nos contacts avec des personnes infectées, en isolant les personnes malades et en maintenant un certain nombre de règles de distanciation sociale".