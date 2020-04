Le master en épidémiologie de l’Université d’Anvers soudain très populaire

À l'université d'Anvers, on a récemment noté un grand intérêt pour la formation en épidémiologie. C'est ce qu'écrit la Gazet Van Antwerpen. Ainsi on constate que le nombre de visites du site web a plus que doublé. "On peut parler d'une sorte d'effet Marc Van Ranst", a déclaré Peter De Meyer de l'UA sur Radio 2 Antwerpen (VRT).