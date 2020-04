Le coronavirus pèse sur les offres d'emploi en Flandre

Au cours des 12 derniers mois, 285.869 offres d'emploi ont été transmises au VDAB, soit 1,5% de moins que lors des 12 mois précédents.



La baisse en mars s'observe dans presque tous les secteurs mais est plus prononcée dans les services aux entreprises (-44,4%), dans le commerce de gros et de détail (-44,7%) et, davantage encore, dans l'horeca et le tourisme (-61,6%).



Le secteur de l'agriculture et de l'horticulture fait figure d'exception alors que le début des récoltes nécessite une main-d'œuvre saisonnière abondante.