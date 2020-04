"Ne jetez pas vos gants en plastique usagés dans les sacs bleus PMC !"

En cette période de pandémie, les citoyens sont de plus en plus nombreux à utiliser des gants en plastique pour éviter de sa faire contaminer. Les collecteurs de déchets se plaignent toutefois depuis un certain temps du fait que certaines personnes ont pris pour habitude de jeter leurs gants usagés sur la voie publique. Nombreux sont ceux aussi qui font l’erreur de les jeter dans les sacs bleus, destinés au PMC.

"Nous nous inquiétons pour les personnes chargées de trier ces sacs", souligne Jean-Marie Staelens de l’intercommunale IVM. "Les travailleurs y retrouvent de plus en plus de gants en plastique alors qu’ils n’ont rien à faire là, et qu’ils constituent en plus un risque de contamination. Il est logique que le personnel soit inquiet", ajoute-t-il.