2,8 millions de mètres cubes de sable déplacés au littoral par les tempêtes

Les tempêtes qui ont traversé la côte belge depuis le début du printemps ont engendré le déplacement de quelque 2,8 millions de mètres cubes de sable (photo archives). C’est ce qu’a indiqué lundi l'Agence pour les services maritimes et côtiers (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, MDK). Les dommages sont importants et les travaux de restauration coûteront quelque 5,5 millions d'euros, estime la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open VLD).