Des F-16 belges interceptent deux avions russes au-dessus de la mer Baltique

Les Russes se trouvaient dans l'espace aérien international et étaient donc autorisés à y voler. Selon des sources de la Défense, "les Russes ont été très assertifs ces dernières semaines, bien qu'il faut noter que les pilotes russes volent très calmement et ne font pas de cascades en l'air". L'interception a eu lieu le 17 avril, mais l'OTAN ne publie les images que maintenant. Les F-16 belges participent à une mission de surveillance de l'espace aérien des États baltes pour le compte de l'OTAN. Il s'agit de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Ces trois États ex-soviétiques sont membres de l'OTAN, mais ne disposent pas de leur propre force aérienne. Les pays de l'OTAN surveillent à tour de rôle leur espace aérien.