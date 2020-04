Les librairies, dont le chiffre d’affaires a baissé de 50%, espèrent pouvoir rouvrir leurs portes

Le secteur du livre a lourdement ressenti au mois de mars les conséquences du confinement général imposé pour contrecarrer la propagation du coronavirus. Grâce à la vente de livres via l’internet et les supermarchés, le chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur n’a ainsi baissé "que" de 15%. Mais les libraires accusent, elles, une perte de 50% de leur chiffre d’affaires. L’organisation sectorielle flamande Boerk.be demande donc aux autorités que les librairies et les maisons d’édition puissent rapidement rouvrir leurs portes.