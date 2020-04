Les parcs d'attractions se préparent à une réouverture en toute sécurité

Via Belgoparks, l'association des parcs d'attractions belges, les parcs de loisirs se sont accordés sur une série de mesures qu'ils s'engagent à respecter pour permettre une réouverture au public en toute sécurité, dès que les autorités et le Conseil national de sécurité leur aura donné le feu vert. Il s'agit notamment d'une limitation de capacité, de règles de distanciation sociale et des dispositions en matière d'hygiène. Les membres de Belgoparks indiquent suivre la situation en continu, pour ajuster leurs actions en fonction des avis des autorités et des recommandations des experts si c'est nécessaire.