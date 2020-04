Bruges va débloquer 1 million d'euros pour relancer le tourisme après la crise sanitaire

Le plan de relance s’articule en 4 volets", explique le bourgmestre Dirk De fauw (CD&V). "Une première partie de ce plan concerne les taxes. En 2020, de nombreuses entreprises et établissements de restauration n'auront plus à payer d'impôts à la ville. Cette exemption s'appliquera également à un certain nombre de locataires".

"La deuxième partie concerne le tourisme, pour lequel nous prévoyons un budget supplémentaire. Cette année, nous allons débloquer un montant d’1 million d'euros et dans les années à venir 500 000 euros. Nous utiliserons d'abord cet argent pour faire une campagne promotionnelle dans notre propre pays. Après cela, nous tenterons de remettre Bruges sur la carte touristique des pays voisins".

"Troisièmement, nous allons libérer un budget pour promouvoir Bruges en tant que ville de commerces. Cette promotion aura lieu principalement dans les provinces de Flandre occidentale et orientale. De cette manière, nous soutiendrons les magasins qui ont subi des pertes importantes lors de la crise du coronavirus".

"Enfin, nous voulons soutenir financièrement les habitants de Bruges qui se ont subi des pertes de revenus à la suite de cette crise.