Des étudiants de l’UHasselt pourront expérimenter dans la station spatiale internationale

Plus précisément, le projet étudiant de l’UHasselt OSCAR-QUBE (photo ci-dessous) a été choisi par l’ESA pour réaliser des expériences scientifiques à bord de la station spatiale internationale. Quinze étudiants et doctorants auront quatre mois pour réaliser leurs recherches à bord de la station avec le magnétomètre quantique à diamant qu’ils auront développé.

"Nous pourrons mesurer n’importe où un champ magnétique, et nous voulons plus particulièrement envoyer notre appareil dans l’espace, afin d’obtenir une meilleure image des champs magnétiques autour de la terre", précisait l’étudiant Maikel Kellens à Radio 2 (VRT). "Il s’agit du champ magnétique autour du noyau de la terre, mais aussi des courants solaires qui s’expriment dans une aurore boréale. Et nous pourrons aussi chercher des minéraux et des dépôts d’huile sur la croûte terrestre".