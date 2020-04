En faillite, le Sporting Lokeren tente une fusion avec un autre club de football

Le Sporting Lokeren a tenu à remercier ses supporters, joueurs, entraîneurs, bénévoles et sponsors, dans un message publié mardi soir sur son site internet.

"Notre beau club devait avoir 50 ans le 22 juin. Il n'y aura pas de demi-siècle, mais 49 années inoubliables avec des moments historiques", indiquait le club waeslandien. "Le Daknam est un endroit où le football et l'amour du foot se rencontrent, un stade où des buts fantastiques ont été marqués. Un terrain où on sentait le sang, la sueur et les larmes. Des tribunes où les supporters ont vu leurs héros briller mais aussi jurer quand la victoire n'était pas au rendez-vous. 49 ans de pure passion pour le club du Pays de Waes: le Sporting Lokeren".

Le Sporting Lokeren était né le 22 juin 1970 après une fusion entre le Standaard et le Racing Lokeren. Le matricule 282 a remporté deux fois la Coupe de Belgique (2012 et 2014) et a joué en Coupe d'Europe à plusieurs reprises. En 1993, le club descendait après près de 20 saisons parmi l'élite. Trois ans plus tard, il remontait en D1 sous l'impulsion de son nouveau président Roger Lambrecht. Le club était descendu en D1B en 2019.