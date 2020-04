La prestigieuse exposition Van Eyck à Gand ferme prématurément

Le conseil communal de Gand avait déjà décidé jeudi dernier de prolonger l'année touristique Van Eyck jusqu'à la fin du mois de juin 2021. La ville et le service Toerisme Vlaanderen ont investi des millions d'euros dans cette année thématique qui prend désormais prématurément fin en raison de la crise du coronavirus.

Au total, le Musée des Beaux-Arts de Gand avait vendu 273.000 billets d’entrée pour son exposition. Quelque 129.000 personnes ont pu la visiter, mais 144.000 autres en ont été privés. La ville de Gand a annoncé qu’elle allait leur rembourser les billets qui n’ont pu être utilisés.

"Nous avions conclu une assurance d’annulation. Nous aurions évidemment préféré ne pas devoir y avoir recours. Nous mettrons tous les visiteurs concernés au courant individuellement"', précisait encore l’échevin de la Culture.

L’exposition au MSK ferme définitivement ses portes, mais pour ceux qui l’auraient ratée, il est possible de suivre une visite guidée gratuite via l’internet, proposée par Toerisme Vlaanderen. Dans le cadre de l’initiative "The Stay at Home Museum", le directeur du musée de Gand et expert de Van Eyck, Till-Holger Borchert, vous fait lui-même découvrir (en anglais) les pièces maîtresses de cette exposition disparue trop tôt.

