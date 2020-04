Les villes et communes flamandes réclament un cadre clair concernant les masques

Entretemps, un nombre croissant de communes flamandes distribuent des masques gratuits à leur population. Souvent, ce sont d’ailleurs des bénévoles ou des entreprises de ces villes et communes qui les ont partiellement fabriqués. Ainsi, dans la ville universitaire de Louvain et quelques autres communes du Brabant flamand, il a été décidé de distribuer des masques aux habitants. Des communes limbourgeoises, comme Heers et Hoeselt, leur emboitent le pas. Hoeselt possède un taux peu élevé de contaminations au coronavirus et voudrait conserver cette situation.

Les communes de Mol, Dessel, Putte et Malines, en province anversoise, étudient aussi comment effectuer pareille distribution à leurs habitants. La commune d’Oudenburg avait été la première à acheter un millier de masques buccaux à l’organisation Think Pink, qui récolte des fonds pour la recherche sur le cancer. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi bien d’autres.