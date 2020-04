Pour le patron de De Lijn : "Les masques doivent être obligatoires dans les transports en commun"

"Lorsque les écoles rouvriront leurs portes et que de plus en plus de gens recommenceront à travailler en dehors de chez eux, le nombre de passagers des transports en commun augmentera. Il sera alors quasi impossible d’encore respecter la distance sociale d’1,5 mètre entre les personnes. Un assouplissement de cette règle dans les bus et les trams, combiné au port du masque, sera la seule solution possible", selon Roger Kesteloot.

En effet, le port du masque offre plus de sécurité aux voyageurs et au personnel des trams et des bus.

"Nous attendons du gouvernement qu'il rende le port du masque obligatoire et que ce ne soit pas seulement une recommandation. Sinon, cette question fera l'objet de discussions infinies entre les voyageurs porteurs d’un masque et les autre et entre le conducteur et les voyageurs et nous ne voulons pas de cela".

"Nous voulons également que le gouvernement s'assure que les gens puissent, soit fabriquer leurs masques buccaux eux-mêmes, soit que la gouvernement en mette à la disposition de la population".