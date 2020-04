Le nombre de patients en soins intensifs passe sous la barre des 1.000, la surmortalité estimée à 80%

La mortalité en Belgique a augmenté depuis le début de l'épidémie en Belgique, a indiqué jeudi Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le nouveau coronavirus. La situation montre une surmortalité de près de 80% fin mars et début avril.



L'augmentation de la mortalité était plus limitée au début de l'épidémie. Mais la situation d'il y a quelques semaines fait état d'une surmortalité de près de 80%, plus que lors d'une vague de grippe ou une vague de chaleur.



"C'est une surmortalité importante et qui concerne toutes les tranches d'âge, même si nous savons que cette épidémie a particulièrement touché les personnes les plus âgées dans notre société", a-t-il ajouté.