Le regard de la presse étrangère sur les chiffres du Covid-19 en Belgique

L'approche belge suscite beaucoup d'étonnement auprès des journaux britanniques. Le tabloïd The Sun parle avec étonnement de la "petite Belgique". Il constate que l'Angleterre a environ la moitié des décès du Covid-19 par million d'habitants par rapport à la Belgique. Il fait également la comparaison avec la Suède et les Pays-Bas, qui selon le journal "ont rejeté la politique de lockdown".

Il nuance les chiffres en soulignant que d'autres pays doivent encore compter les décès en dehors des hôpitaux (c'est également le cas au Royaume-Uni). "Les chiffres réels des victimes du coronavirus ne sont donc pas encore complets en Europe", déclare The Sun.

Le tabloïd The Daily Mail n'a pas non plus échappé aux statistiques. Il explique l'approche belge et écrit "que d'autres pays sont peut-être dans une situation similaire, mais les statistiques manquent". Il est frappant de constater que le Daily Mail fait également la comparaison entre la Belgique et les Pays-Bas. "Un grand nombre de décès dus au coronavirus n'y ont peut-être pas été signalées car pratiquement aucun test n'est effectué dans les maisons de repos".

Le journal économique britannique, le Financial Times, fait une fois de plus l'éloge de notre pays. Il salue l'implication d'experts scientifiques tels que Marc Van Ranst et Steven Van Gucht dans la politique belge et l'importance que notre gouvernement attache à l'impact des mesures de confinement sur la santé mentale. L'éloge de la Première ministre Sophie Wilmès dans l'article du journal est également frappant. Selon le Financial Times, "Sophie Wilmès a réussi à rassembler notre pays divisé pour lutter efficacement contre cette crise".