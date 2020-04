Les gardes forestiers sur le qui-vive suite au risque d’incendie dans le Limbourg

Nous possédons trois tours de guet dans les bois, dans lesquelles nous pouvons grimper pour surveiller les départs de feu dans les environs", explique Gui Winters de l'Agentschap Natuur en Bos.

"En outre, nous possédons également un certain nombre d’accès au terrils qui sont beaucoup plus hauts. Ces terrils dépassent les 100 mètres de haut. Cela nous permet de voir l'ensemble du nord du Limbourg. Ces terrils et ces tours de guet sont occupés alternativement en fonction du risque dans certaines zones.

Marnix Ramaekers est installé sur le terril de Zolder. "Avec une bonne visibilité, nous pouvons garder un œil sur l'ensemble du Limbourg depuis les trois tours d'observation", dit-il. "Si un incendie se déclare, nous contactons d'autres pompiers. Nous rassemblons nos données et déterminons ainsi exactement où les pompiers doivent intervenir.

Les tours de guet et les terrils sont occupées à partir de midi ces jours-ci. "Il doit y avoir suffisamment de visibilité pour pouvoir balayer l'horizon", explique Giu Winters. "La plupart des incendies se déclenchent pendant la journée. De plus, des gardes forestiers sont présents en permanence sur le site, du matin jusqu'à tard dans la nuit".