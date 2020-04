"Même en cette période de crise sanitaire, les politiques restent préoccupés par leur propre avenir"

"Nous nous faisons tous une sorte d’image idéale des responsables politiques. Nous attendons de ces derniers qu’ils fassent preuve d’union, de clarté et d’esprit de décision. Et nous comparons cela à la réalité", indique Ivan De Vadder. "C’est aussi pourquoi certains d’entre nous envient les Français et leur président Macron, ou les Néerlandais et leur Premier ministre Rutte", constate-t-il.

"Ce à quoi nous assistons dans notre pays ne correspond pas à l’image utopique que nous nous faisons. En temps de crise, nous sommes encore plus sévères avec les responsables politiques, tout simplement parce que ces derniers attendent quelque chose de notre part. Les tensions entre notre représentation et la réalité provoquent plus facilement une indignation de notre part", explique Ivan De Vadder.