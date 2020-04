Pollution de l’Escaut : Les autorités belges n’ont pas été alertées par la France

On en sait un peu plus sur la grave pollution qui touche l’Escaut et ses affluents. Une digue s'est rompue, début avril, dans une sucrerie du Nord de la France. L'eau, chargée en dioxyde de carbone, s'est déversée dans l'Escaut, engendrant une vaste pollution dans le fleuve. En manque d'oxygène, des milliers de poissons sont morts en France, en Wallonie et à présent en Flandre.