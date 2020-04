Réouverture des écoles en Flandre : qu'en est-il des internats ?

Les acteurs de l'enseignement en Flandre ont proposé mercredi de laisser la possibilité aux écoles de rouvrir partiellement leurs portes à partir du 15 mai. Dans le secondaire, les élèves de l'enseignement général iraient, un jour par semaine à l'école, et deux jours pour l'enseignement technique et artistique, ainsi que pour la 6e et 7e professionnelles.

A Mariagaard, on compte environ 150 élèves de dernière année toutes sections confondues. Ce sont des lycéens de sixième année de l'ASO (enseignement secondaire général) et du TSO (enseignement secondaire technique), mais aussi de septième année du BSO" (enseignement professionnel), explique la directrice Liesbet Jacobs. Mariagaard à Wetteren est l'un des plus grand établissement scolaire de la région et dispose également d'un internat. « Parmi nos élèves de dernière année ont il y a également un certain nombre d'internes. Je suppose que nous les accueillerons à nouveau lorsque les cours reprendront le 15 mai, comme c'est le cas actuellement. Mais, on ne sait pas encore vraiment comment".