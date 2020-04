Geert Bourgeois craint un Brexit catastrophique en plus de la crise de Covid-19

En ces temps de crise sanitaire, on pourrait presque avoir oublié que les négociations pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne se poursuivent en principe jusqu’à la fin de l’année. Officiellement, le Royaume-Uni ne fait déjà plus partie de l’Union, mais les modalités de cette sortie et la poursuite des relations entre le pays et les Etats membres doivent encore être négociées. La Flandre, par laquelle le Royaume-Uni est un pays d’exportation majeur, suit de près ces négociations, non sans angoisse.

Les négociations ont repris lundi dernier, après que le principal négociateur britannique, David Frost, et son homologue européen Michel Barnier se soient tous deux remis d'une infection au coronavirus. La phase de transition, qui doit permettre ces négociations entre Union européenne et Royaume-Uni dans de très nombreux domaines, est prévue jusque fin 2020. Elle déterminera les futures relations commerciales entre les deux entités, mais aussi le tourisme et les conditions de travail de citoyens européens au Royaume-Uni.

"Je crains un Brexit catastrophique, en plus de la catastrophe Covid-19", avouait le député européen Geert Bourgeois (N-VA) ce vendredi dans l’émission "De ochtend" de la VRT. "Les négociations ne se passent pas très bien. L’éventualité d’un divorce sans aucun accord n’a pas encore été écartée. Les Britanniques réclament plusieurs accords partiels, alors que l’Union européenne opte pour un grand accord exhaustif. L’approche, le contenu et l’avancement des négociations m’inquiètent", reconnait Geert Bourgeois.