Le déconfinement progressif débutera le 4 mai, avec l’aide de masques de confort

"Les mesures d’assouplissement sont envisagées à 4 niveaux : la vie économique, le monde de la santé, l’enseignement et vie quotidienne", indiquait Sophie Wilmès, précisant que tout ce qui n’aura pas été explicitement autorisé lors des phases progressives restera interdit.

La phase 1 A débutera le 4 mai, vraisemblablement : l’industrie pourra redémarrer, tout comme le service business to business (contact entre entreprises), le télétravail restant cependant la norme. Il sera permis de palier à l'impossibilité de respecter la distance sociale par le respect de certaines normes, dont le port du masque. Les partenaires sociaux au sein du Groupe des 10 se sont accordés sur un guide de bonnes pratiques préparé par le SPF Emploi et le Haut Conseil pour la protection et la prévention au travail.

Les magasins de tissus et merceries pourront aussi rouvrir, leur rôle étant essentiel pour la confection de masques. Les écoles resteront encore fermées, mais devront toujours organiser des garderies pour les enfants n’ayant pas d’autre garde.

A ce stade, les citoyens devront encore rester confinés, sauf pour aller travailler, faire des courses ou aller chez médecin. Une activité physique en extérieur sera permise avec 2 personnes maximum (au lieu d’une seule) qui ne soient pas de la famille vivant sous le même toit.

La phase 1 B devrait débuter le 11 mai et permettre à l’ensemble des commerces (non-essentiels) de rouvrir leurs portes, en respectant les règles de sécurité sanitaire. Toutes les autres mesures resteront alors inchangées. Pas encore d’ouverture des salons de coiffure.

La phase 2 est envisagée à partir du 18 mai. Il faudra alors voir s’il est possible d’autoriser à nouveau les professions avec contact physique, comme les coiffeurs. Mais ce sera trop tôt pour les cafés, restaurants et dancings notamment. Une réouverture des musées est par contre envisageable.

Pour la vie quotidienne, il est prévu d’autoriser un plus grand nombre des personnes lors des mariages et des enterrements, et de rendre éventuellement possible les excursions dans certaines autres régions du pays (Ardennes, littoral), tout comme le déplacement vers une seconde résidence. Après évaluation, les activités physiques pourraient être élargies à plus de 2 personnes. Il n'est cependant pas encore question d'autoriser alors les sports de contacts.

Le 18 mai marquera avant tout une reprise très progressive des cours dans les écoles du pays, mais cela ne concernera pas tous élèves. Chaque Communauté (flamande, francophone et germanophone) devra décider en concertation avec le secteur. Pour la communauté flamande, le ministre-président Jan Jambon précisait qu’une phase pilote pourrait déjà débuter vendredi 15 mai, permettant ainsi aux écoles de faire des adaptations pour le 18 mai. En maternelle, les cours resteront suspendus jusque fin mai au moins. En primaire et en secondaire, un maximum de trois années pourra reprendre, avec une priorité accordée aux 6e primaire et secondaire, qui sont des années certifiantes. Cette reprise se fera à temps partiel, sur un nombre de jours que chaque Communauté déterminera.

Les classes seront divisées en petits groupes avec un maximum de 10 élèves, avec des places fixes et un nettoyage quotidien. Les élèves de plus de 12 ans et le personnel des écoles devront porter un masque toute la journée. Du gel désinfectant et la possibilité de se laver les mains devront être fournis. L'accès aux toilettes est limité en fonction du nombre d'éviers disponibles. Les déplacements vers les écoles seront considérés comme essentiels. Les contacts entre enseignants et parents devront se faire par vidéo-conférence autant que possible.

Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts, précisait à la VRT avoir proposé d’évaluer la situation après une semaine de cours, pour voir quand les autres classes pourront retourner à école. Toutes les écoles qui rouvriront en Flandre le 15 ou 18 mai auront dû faire une analyse de risques au préalable.

La phase 3 du déconfinement est envisagée pour le 8 juin, avec une réouverture potentielle progressive des restaurants. Les cafés et bars devront attendre plus longtemps. Leur réouverture se fera sous des conditions strictes.

La question des déplacements pour les vacances été, de l’autorisation de camps de jeunesse et de stages devra être abordée au plus tard fin mai, en fonction de l’évolution de la situation. Pas de festivals ni d’évènements de masse jusqu’à fin août.