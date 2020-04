Le nombre d’appels de jeunes pour violence intrafamiliale a triplé en Flandre

Le nombre de signalements pour violence intrafamiliale auprès d'Awel - le service d'aide en ligne et téléphonique pour les enfants et les jeunes flamands - a triplé depuis le début de la crise du coronavirus. "Il faut accorder plus d'attention aux jeunes vulnérables, car de nombreux drames se jouent pour l'instant en Flandre et à Bruxelles", met en garde le ministre flamand de la Jeunesse et de Bruxelles, Benjamin Dalle.