Le premier gratte-ciel en bois de Belgique prendra racine à Anvers

Dans d’autres pays de la planète, il existe déjà des gratte-ciels construits tout en bois. Le premier de Belgique devrait voir le jour dans la métropole anversoise, d’après les plans de l’architecte japonais de renom Shigeru Ban (photo). L’immeuble à appartements seront construit en diverses parties. La plus haute comprendra 24 étages.

Le bois est un matériau plus durable, moins énergivore et plus sûr que l’acier, par exemple, en matière d’incendie. Il sera en effet trempé dans des produits qui ralentissent la propagation du feu. Un grand exercice incendie sera également organisé avant l’ouverture du bâtiment, pour tester son niveau de sécurité, indique Roel Wouters de l’entreprise de développement immobilier Triple Living.

"Nous allons simuler la façade à une grandeur réelle pour y réaliser cet exercice de sécurité. Nous allons ensuite allumer un incendie ciblé et voir comment limiter la propagation des flammes. Cela nous permettra de réaliser un bâtiment très sûr du point de vue incendie", indique Roel Wouters.

Pour des raisons de sécurité, le noyau de l’immeuble - contenant les ascenseurs et la cage d’escalier - seront par contre en acier. La construction de l’immeuble en bois devrait durer deux ans.