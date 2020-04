241 nouveaux décès, mais le nombre d’hospitalisations continue à baisser

Le nombre de patients en soins intensifs s'élève désormais à 934, soit une baisse de 36 personnes. Le nombre de lits occupés à l'hôpital est lui aussi en recul, de 160 unités, et se situe maintenant à 4.195. Quelque 635 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 46 une ECMO.

Entre le 15 mars et le 24 avril, 14.435 patients avec Covid-19 sont entrés à l'hôpital et 10.417 personnes en sont sortis. La Belgique déplore 241 nouveaux décès dus au coronavirus ces 24 dernières heures, dont 72 à l'hôpital et 164 en maison de repos. Mais parmi ces 241 décès recensés, 58 datent d'avant-hier. Ils concernent des maisons de repos en Flandre et n'avaient pas encore été comptabilisés pour des raisons techniques.

Sur les 241 nouveaux décès rapportés au cours des dernières 24h, 154 (64%) ont eu lieu en Flandre, 59 (24%) en Wallonie, et 28 (12%) à Bruxelles. Depuis le début de l'épidémie, un total de 6.917 décès est à déplorer en Belgique: 3.374 décès (49%) en Flandre, 2.458 (36%) en Wallonie, et 1.085 (16%) à Bruxelles.