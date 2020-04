Déconfinement: la Première ministre rappelle que les dates annoncées sont indicatives, à confirmer

Sophie Wilmès est revenue dimanche sur la réunion du Conseil national de sécurité de vendredi et sur les décisions qui y ont été prises. En soulignant avant tout le caractère évolutif du déconfinement annoncé. "Nous n'avons pas réponse à tout. C'est normal. Nous sommes en train de réinventer le fonctionnement de la société", a-t-elle avancé. "Notre société ne peut continuer longtemps à vivre comme elle le fait actuellement, mais nous devons assouplir les restrictions dans la mesure du possible et en suivant le monitoring des experts. Nous devons être certains qu’à la fin du déconfinement nous aurons l’épidémie sous contrôle", soulignait la Première ministre.

Elle reconfirmait que la première étape du déconfinement doit normalement débuter le 4 mai, avec la reprise du travail dans l’industrie et les entreprises qui font du business to business, mais que la confirmation de cette date est tributaire d’une diminution encore accrue du nombre d’hospitalisations. Si cette baisse n’est pas suffisante, l’ouverture des magasins prévue le 11 mai et la reprise de cours pour certains élèves dans les écoles le 18 mai devront également être retardés.

La Première ministre a aussi indiqué que des précisions allaient être apportées à certaines décisions. Par exemple, "nous allons travailler la semaine prochaine avec le GEES (groupe d'experts consacré au déconfinement) pour limiter l'accès aux commerces et limiter l'effet de foule", a-t-elle illustré. "On pourrait ainsi dire 'si vous voulez aller faire vos courses, vous le faites seul'. On pourrait aussi décider que telle ou telle personne pourrait faire du shopping à tel ou tel moment de la journée, par exemple".