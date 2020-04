Premier festival musical en ligne, ce dimanche, en Belgique

Mais aussi l’artiste bruxelloise aux racines britanniques Tessa Dixson, la chanteuse et pianiste anversoise An Pierlé (photo) en duo avec le guitariste Koen Gisen, l’acteur et chanteur Gregory Frateur, le jeune Anversois Rare Akuma qui fait notamment du rap et du hip hop, et l’artiste belgo-bolivien Susobrino (dance et électronique). Le festival virtuel sera présenté par Sofie Engelen, qui est notamment présentatrice radio pour Studio Brussel (VRT).

Pour assurer la qualité du son, de l’image et de la retransmission en direct, Artists Unlimited s’est associé pour cet événement aux maisons de production CK Productions et Videohouse. Un ticket pour l’événement coûte 10 euros et peut être acheté via le site www.artistsunlimited.online.

Le livestream sera diffusé ce dimanche, entre 15h30 et 23h. Une heure avant le début (14h30), les visiteurs recevront un lien pour pouvoir suivre le festival inédit en direct.