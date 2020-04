Quatre nouveaux loups découverts en Wallonie : "La Belgique devient le carrefour européen des loups"

"En Flandre, le compte des loups se situe actuellement à cinq", précise Jan Loos. "Il y avait d’abord Naya, qui a été tuée en 2019. Et Roger, qui a été écrasé par un véhicule en 2018. Il y a aussi un loup errant, qui n’a pas encore reçu de nom, qui a récemment été aperçu à Herentals et Wiekevorst, en province anversoise. Et puis il y a le couple formé par August et Noëlla (photo), qui séjourne dans le nord du Limbourg".

"Ce couple est encore en vie et, normalement, on peut s’attendre à ce qu’il donne naissance à des petits fin avril ou début mai. Si la louve est enceinte, évidemment. Mais on n’en sait encore rien", conclut Jan Loos.