Un conteneur mobile pour décontaminer rapidement des milliers masques

Les entreprises Laboratorium ECCA, Jansen Cleanrooms et GreenX ont développé un conteneur (photo) permettant de désinfecter rapidement (en six heures) et, selon elles, en toute sécurité, les masques FFP2 et FFP3, ce qui permet leur réutilisation. Le conteneur de décontamination baptisé "Clean Mask Decontamination Room" est en mesure de nettoyer 6.000 masques par jour (quatre lots de 1.500 masques), ont annoncé les entreprises ce dimanche.