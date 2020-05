Confinement: 2,2 millions d’euros d’amendes pour infractions, la justice veut que le fisc se charge des impayés

A la date du 23 avril, il y avait officiellement 57.396 procès-verbaux dressés pour non-respect à diverses mesures de confinement, rapportent les titres Sudpresse lundi, citant les chiffres des infractions enregistrées dans la Banque de données nationale générale (BNG).



"Il y en a sûrement beaucoup plus que ça", observe Jonathan Pfund porte-parole de la police fédérale car "toutes les zones n'ont pas encore envoyé leurs chiffres en la matière". "On a probablement dépassé les 60.000 procès-verbaux", estime-t-il.



Ce sont les infractions à la "Santé publique" qui sont le plus souvent enregistrées dans les procès-verbaux (22.357). C'est en province de Hainaut que ces faits ont été constatés le plus fréquemment. Viennent ensuite le non-respect de l'interdiction de déplacement (19.256) ou encore le non-respect de l'interdiction de rassemblement (15.116). Loin derrière, d'autres cas ont été également enregistrés dans les données de la BNG : 440 personnes ont été verbalisées pour non-respect règles distanciation sociale. Le non-respect des horaires d'ouverture et de fermeture de commerces a également été sanctionné.



Pour rappel, le respect des règles de confinement valent actuellement jusqu'au 4 mai.