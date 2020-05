Coronavirus: 113 décès supplémentaires, les admissions à l’hôpital au plus bas depuis la mi-mars

"La première phase, qui consistait à laisser les gens le plus possible à la maison, est pratiquement sous contrôle. On va pouvoir désormais entrer dans une nouvelle phase en levant certaines mesures", a précisé Steven Van Gucht, le porte-parole interfédéral.



"Voici les cinq principes de base: restez chez vous, surtout si vous êtes malades, lavez-vous régulièrement les mains, gardez une distance suffisante, limitez le plus possible vos contacts sociaux physiques et portez un masque dans les transports en commun et les espaces publics très fréquentés car on ne pourra pas toujours garantir une distance suffisante", rappelle-t-il.