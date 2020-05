Koen Geens confirme: "On n’arrivera pas à envoyer un masque à tout le monde d’ici le 4 mai"

Nous l’apprenions lors de la conférence du dernier Conseil national de sécurité : dès le 4 mai, le port du masque deviendra obligatoire dans les entreprises où la distance sociale est insuffisante, ainsi que pour les personnes de plus de 12 ans qui utilisent les transports en commun. Il avait également été annoncé que les autorités fédérales et régionales procureraient à chaque citoyen au moins un masque standard en tissu et deux filtres à y insérer. Il est toutefois désormais clair que les autorités ne parviendront pas à équiper tout le monde d’ici là.