Le retour de la pluie attendu avec impatience par les agriculteurs

Lundi après-midi, de belles périodes ensoleillées alterneront encore avec des champs nuageux devenant plus présents au fil des heures. Le temps restera généralement sec. Les maxima seront assez élevés, compris entre 16 ou 17 degrés au littoral en début d'après-midi et 22 degrés sur le centre et le nord du pays.

En soirée, la nébulosité augmentera depuis la frontière française avec localement le risque d'une averse. En milieu de nuit, une perturbation atteindra l'ouest avec des pluies plus régulières. Le temps devrait rester généralement sec sur l'est et le nord-est jusqu'à l'aube. Un peu de brume reste possible par endroits. Les minima seront très doux, compris entre 7 et 12 degrés.

Mardi matin, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie ou d'averses. L'après-midi, il fera partiellement à très nuageux et le temps devrait devenir temporairement un peu plus sec à partir de la frontière française.

Quelques averses pourront encore se développer. Par ailleurs, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima reviendront vers les normales saisonnières, autour de 17 degrés sur le centre.

Mardi soir, la nébulosité sera variable avec le risque de quelques averses. Durant la nuit, la nébulosité deviendra un peu plus importante et quelques gouttes de pluie resteront possibles.

Ensuite, jusqu'au prochain week-end, plusieurs perturbations devraient se suivre avec de la pluie ou des averses parfois orageuses, sous des maxima autour de 15 à 16 degrés sur le centre.