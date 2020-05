Covid-19 entraine 123 nouvelles hospitalisations et 134 décès

"Ceci nous montre une tendance dans la bonne direction par rapport à celle que nous voulons obtenir, c'est-à-dire une diminution de l'utilisation des lits d’hôpitaux en général, et en soins intensifs en particulier. C'est quelque chose qui est fondamental à maintenir pour commencer un déconfinement, dès que possible, dans des bonnes conditions par rapport aux ressources hospitalières du pays", a souligné le nouveau porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem (photo), rappelant que "nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie".

"Il faudra continuer à se protéger vis-à-vis d'un ennemi qui est invisible et qui restera invisible. C'est un virus qui peut nous entourer. Il ne faut pas avoir de fantasmes mais il ne faut pas non plus voir les choses de manière trop positive, en se disant que tout sera permis", a recommandé l'expert. Le professeur Steven Van Gucht, président du comité scientifique coronavirus, soulignait pour sa part qu’il faut continuer à protéger les citoyens les plus vulnérables face au virus, à savoir les seniors et les personnes souffrant de diabète ou de maladies pulmonaires, cardiaques ou rénales.