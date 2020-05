Les zoos d’Anvers et Planckendael demandent l’aide de leurs abonnés

Normalement, les parcs animaliers d’Anvers et Planckendael (province anversoise) sont ouverts 365 jours par an et comptent sur les vacances de Pâques pour lancer leur nouvelle saison. Mais cette année, les deux jardins zoologiques ont dû fermer leurs portes depuis le 14 mars, en raison du confinement général. D’après Ilse Segers, porte-parole de la Société royale zoologie d’Anvers, cela représente un manque à gagner de 100.000 euros par parc rien que pour le mois d’avril. Les coûts de personnel et de nourriture pour les animaux continuent en effet à courir, alors que les parcs n’enregistrent aucune rentrée.

Ilse Segers appelle les visiteurs habitués du zoo d’Anvers (images) et de Planckendael à prendre dès à présent leur abonnement pour la saison, en signe de soutien financier. Les parcs espèrent pouvoir rouvrir au public dans 2 à 3 semaines.