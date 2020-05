Lufthansa ne compte pas lâcher sa filiale belge Brussels Airlines

Brussels Airlines a d'urgence besoin d'un soutien public. La compagnie aérienne, dont l'essentiel de la flotte est cloué au sol par la pandémie de Covid-19, peut encore financièrement tenir environ jusqu'à la fin du mois de mai. A l’heure actuelle, elle envisage encore toujours de reprendre ses vols le 15 mai. Mais une décision définitive devra être prise dans les prochains jours, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, en Belgique notamment.

La compagnie aérienne belge a frappé à la porte du gouvernement fédéral pour demander un soutien financier. Il serait question d'un montant, non confirmé, de 290 millions d'euros. Dans sa lettre, le CEO du groupe allemand (Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines et Eurowings) entend clarifier un certain nombre de points. Il y souligne notamment l'importance de rester rentable et de conserver "notre position concurrentielle en tant que groupe".

Le fait que les Allemands indiquent vouloir conserver le groupe Lufthansa tel qu'il est et donc ne pas vouloir laisser partir Brussels Airlines n'est pas sans importance. Les intentions de la maison-mère allemande par rapport à la compagnie belge n'ont pas toujours été très claires dans le passé. Lufthansa a néanmoins investi ces dernières années dans la compagnie aérienne belge : plus de 400 millions d’euros, ce qui représente plusieurs centaines d’emplois et le redoublement du nombre de passagers, qui est passé à plus de 10 millions par an.