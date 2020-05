A Anvers, le trafic de drogues ne connait pas la crise

"Nous constatons que le trafic de stupéfiants à Anvers ne souffre pas de la crise du coronavirus. Nous devons faire comparaître encore davantage de dealers de rue devant le juge d’instruction qu’avant le confinement", racontait Kristof Aerts, porte-parole du parquet anversois dans l’émission "Start Je Dag" sur Radio 2.

"Cette augmentation s’explique de diverses manières. Beaucoup de trafiquants ont des réserves de stupéfiants dont ils veulent se séparer. Ceux qui essaient de revendre en rue risquent actuellement davantage de se faire repérer et arrêter, en raison de l’affluence réduite de passants. Nous constatons aussi que les trafiquants que nous interpellons ont souvent de plus grandes quantités de drogue en poche. Ils tentent ainsi de limiter leurs déplacements, mais courent évidemment davantage de risques à chaque sortie. Pour nous, en tant que parquet, c’est intéressant. Nous pouvons alors plus facilement prouver que ces personnes revendent de la drogue et n’en possèdent pas seulement pour leur propre consommation", précise Kristof Aerts.

Le parquet anversois ne veut pas donner de chiffres précis, "mais nous voyons tout de même une augmentation énorme depuis le mois de mars".