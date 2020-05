Confinement: les signalements pour abus d'enfants ont doublé, voire triplé

En Flandre, la ligne d'assistance pour les personnes ayant des sentiments pédophiles 'Stop It Now' a aussi remarqué ces dernières semaines une augmentation et un changement des prises de contacts. En temps normal, 20% des contacts proviennent de proches inquiets, comme des partenaires, des membres de la famille, des voisins ou amis. Désormais, ces personnes représentent 65% des contacts entrepris avec la ligne d'assistance. 30% proviennent de personnes qui s'inquiètent de leurs propres ressentis ou comportements, soit deux fois plus que d'habitude, rapporte De Morgen.