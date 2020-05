La Ville de Bruxelles lance une distribution de masques à tous ses habitants

L'opération est lancée pour mettre en œuvre les décisions du Conseil National de Sécurité de vendredi dernier et soutenir les mesures prises aux niveaux régional et fédéral. Concrètement, les seniors (+ de 65 ans) sont invités déjà depuis la semaine passée à prendre contact avec les services de la Ville via le numéro de téléphone 0800/35.550 ou l'adresse mail info@lmdq.be.

Les bénéficiaires du centre public d’aide sociale (CPAS) seront quant à eux directement contactés par leur assistant social de référence. Pour tous les autres habitants de plus de 12 ans, l'obtention de masque se fera sur base d'une simple inscription préalable.

Pour cela, les habitants de la Ville de Bruxelles, et en particulier les personnes qui reprendront le chemin du travail notamment en transports en commun, peuvent contacter le 0800/35.228 à partir de ce mercredi, de 12h à 17h et tous les jours ouvrables de 9h à 17h ou envoyer un email à l'adresse masque@brucity.be. Ces demandes de masques se feront uniquement par ces deux canaux tous les jours de midi à 17h, hormis durant le week-end et les jours fériés jusqu'à ce que tout(e)s les habitant(e)s aient reçu leur masque.

Après l'établissement de ce contact, un lieu précis (la maison de quartier la plus proche) et un créneau horaire (à partir du samedi 2 mai 2020) sera indiqué à la personne qui a fait la demande pour lui permettre de venir chercher les masques. Cela permettra de procéder à la distribution sans créer de grande affluence. Il sera demandé qu'une seule personne par famille, munie de sa carte d'identité, fasse le déplacement.

Les personnes qui n'ont pas obtenu de confirmation d'un horaire et d'un lieu de distribution sont invitées à ne pas se rendre dans les maisons de quartier. L'objectif à terme est que chaque habitant de la Ville de Bruxelles puisse être muni d'un masque lors du déconfinement. Par ailleurs, la Ville de Bruxelles équipera également tous ses employés et ouvriers de masques pour assurer leur sécurité optimale sur leur lieu de travail.