"Le Covid-19 détériorera plus le bien-être des Belges que la crise de 2008"

Le Bureau fédéral du plan s'attend à ce que le bien-être moyen des Belges chute à la suite de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus et les mesures de confinement imposées pour endiguer l'épidémie, indique-t-il mercredi. L'impact devrait être plus important que celui de la crise financière et économique de 2008, prévoit-il. Les femmes et les personnes vulnérables seront les plus touchées.