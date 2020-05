Légère hausse des hospitalisations, mais le nombre de patients en soins intensifs chute

Il y a pour l'instant encore 4.050 personnes hospitalisées, dont 797 en soins intensifs, soit 79 patients de moins que la veille. Le nombre de patients guéris et sortis de l'hôpital a aussi augmenté de 340 patients ces dernières 24 heures.



Par ailleurs, 170 nouveaux décès ont été recensés, dont 103 en Flandre, 55 en Wallonie et 12 à Bruxelles. Parmi ces décès, 69 ont eu lieu à l'hôpital et 98 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 73% ont été confirmés par une analyse en laboratoire.



Au total, 7.501 personnes sont décédées du nouveau coronavirus en Belgique, dont 46% à l'hôpital et un peu plus de la moitié (53%) en maisons de repos, 0,3% à la maison et 0,4% à un autre endroit.