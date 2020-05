Pierre Van Damme: "La nouvelle société sera faite de citoyens portant un masque"

Les gens vont être plus nombreux à pouvoir sortir dès la semaine prochaine. Les masques vont dès lors être de plus en plus nécessaires. D’après l’épidémiologiste Pierre Van Damme, ce sera surtout le cas dans les endroits très fréquentés. "La nouvelle société sera une société faite de citoyens portant un masque", a-t-il souligné lors de l’émission ‘Terzake’ (VRT).